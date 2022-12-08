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Фьюри пригласил знаменитого футболиста спарринг-партнером для подготовки к бою с Усиком

Боксер обратился к экс-нападающему сборной Англии, ища для тренировок бойца "поменьше".
Вчера, 23:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление по поводу своей подготовки к возможному поединку против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Британский боксер обратился к своему соотечественнику, бывшему нападающему Манчестер Юнайтед и сборной Англии, ныне работающему главным тренером американского Ди Си Юнайтед Уэйну Руни, пригласив его стать спарринг-партнером. Фьюри заявил, что ему нужен для тренировок боец поменьше, в очередной раз намекнув на габариты украинца.

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"Руни - настоящая легенда. Я рос, глядя на него. Надеюсь, в будущем нам удастся поспарринговать. Он большой фанат бокса и происходит из боксерской семьи.

Мне нужен кто-то поменьше, чтобы подготовиться к Усику. Уэйн, если ты слушаешь, набери меня", - сказал Фьюри в комментарии talkSPORT.

Отметим, ранее Тайсон Фьюри также высказался о Криштиану Роналду и значении возраста для спортсмена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Уэйн Руни

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