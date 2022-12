Фьюри пригласил знаменитого футболиста спарринг-партнером для подготовки к бою с Усиком

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление по поводу своей подготовки к возможному поединку против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Британский боксер обратился к своему соотечественнику, бывшему нападающему Манчестер Юнайтед и сборной Англии, ныне работающему главным тренером американского Ди Си Юнайтед Уэйну Руни, пригласив его стать спарринг-партнером. Фьюри заявил, что ему нужен для тренировок боец поменьше, в очередной раз намекнув на габариты украинца.

Читай также: "Абсолютная легенда": икона Манчестер Юнайтед призвал посвятить Фьюри в рыцари

"Руни - настоящая легенда. Я рос, глядя на него. Надеюсь, в будущем нам удастся поспарринговать. Он большой фанат бокса и происходит из боксерской семьи.

Мне нужен кто-то поменьше, чтобы подготовиться к Усику. Уэйн, если ты слушаешь, набери меня", - сказал Фьюри в комментарии talkSPORT.

🤩 “Rooney is a proper legend!”



🥊 “He’s a massive boxing fan and comes from a boxing family!”



🤣 “I need somebody smaller to prepare for Usyk so, Wayne, get on the blower!”@Tyson_Fury wants @WayneRooney to help him get ready for his Usyk fight 😂 pic.twitter.com/ruvtdwMZxh