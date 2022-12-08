Тайсон Фьюри: С Криштиану пылинки сдували, но возраст берет свое

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о том, как возраст влияет на спортсменов.

"Я избил Владимира Кличко, который более 10 лет непрерывно был чемпионом и считался непобедимым, но я его победил. В этом деле все решает не только то, насколько кто лучше другого, но еще и природные факторы. Такие как возраст, когда тебе под 40, ты идешь на убыль".

Британец привел пример португальского футболиста Криштиану Роналду.

"Посмотрите на него, у него всю карьеру были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, из него пылинки сдували. Но ему уже 37 лет и он сейчас потерял свою форму. Даже Роналду, который так заботился о себе. А представьте боксера, который 20 лет подряд получает по голове.Фактор возраста догонит любого, как бы он ни жил.

Как бы ты ни жил - ты можешь не пить алкоголь, беречь себя, но возраст догонит тебя и победит", - приводит слова ФьюриTalk Sport.

Напомним, что после последнего своего боя Фьюри назвал сосиской украинского чемпиона Александра Усика.