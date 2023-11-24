Monte: расписание и онлайн-трансляция матчей коллектива по CS
Следите за расписанием "Базованої команди" на ISPORT.ua.
Известный украинский киберспортивный коллектив Monte выступает на многих престижных турнирах по CS.
ISPORT предлагает ознакомиться с календарем матчей Monte Gang, а также с результатами их игр.
Кроме того, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матчей украинского коллектива.
Календарь Monte (CS)
ESL Challanger League Season 46
05.12 Monte - EYEBALLERS
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча:
ESL Challenger Jönköping 2023
24.11 Monte - Tyloo 1:0
24.11 Monte - Nouns 1:0
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