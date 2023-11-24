Monte: расписание и онлайн-трансляция матчей коллектива по CS

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Известный украинский киберспортивный коллектив Monte выступает на многих престижных турнирах по CS.

ISPORT предлагает ознакомиться с календарем матчей Monte Gang, а также с результатами их игр.

Кроме того, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матчей украинского коллектива.

Календарь Monte (CS)

ESL Challanger League Season 46

05.12 Monte - EYEBALLERS

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча:

ESL Challenger Jönköping 2023

24.11 Monte - Tyloo 1:0

24.11 Monte - Nouns 1:0

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