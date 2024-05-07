"Это меня заряжает": Фьюри высказался о мотивации на бой с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о будущем поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского боксера, его серьезно мотивирует этот бой, поскольку он всегда хотел быть лучшим.

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"Конечно, я взволнован. Это тот бой, который меня заряжает. Уже скоро. Я всегда стремился быть лучшим.

Когда я пришел в этот мир в августе 1988 года, я трижды чуть не умер. Но мой папа сказал, что он будет ростом более двух метров и будет весить 127 кг, что он будет чемпионом мира, а звать его будет Тайсон. Все смеялись. А теперь я здесь", - сказал Фьюри в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что IBF лишит своего титула победителя боя Усик - Фьюри.

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