iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри

В реванше боксеров будет стоять на кону три пояса.
Сегодня, 21:29
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) заберет свой титул в супертяжелом весе у победителя боя между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24) КО).

Организация объявила, что обязательная защита титула IBF в супертяжелом весе против Филипа Хрговича просрочена.

Читай также: Российский боксер рассказал о совместном фото с Усиком после вторжения в Украину

Федерация заберет пояс, ведь Фьюри и Усик намерены провести реванш. Таким образом, победитель их первого поединка будет лишен титула накануне боя обязательного претендента Филипа Хрговича с Даниэлем Дюбуа 1 июня.

На кону реванша украинца и британца будут стоять только 3 титула, а не звание абсолюта.

Первый бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Ранее была раскрыта дата реванша боксеров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось
Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри
"Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова "Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова
УПЛ: Днепр-1 обыграл Кривбасс, Верес оказался сильнее Миная УПЛ: Днепр-1 обыграл Кривбасс, Верес оказался сильнее Миная
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров

Последние новости

Европа22:50
Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось
Бокс22:32
Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри
Европа22:20
"Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова
Украина22:10
УПЛ: Днепр-1 обыграл Кривбасс, Верес оказался сильнее Миная
Бокс22:00
В тренировочном лагере Камбососа висит российский флаг
Лига Чемпионов21:50
Энрике высказался о возможном вылете из Лиге чемпионов
Бокс21:29
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри
Европа21:21
Атлетико рассматривает вариант с возвращением Феликса
Европа20:59
Вест Хэм объявил об уходе Мойеса после завершения сезона
Европа20:51
"Львица": Ванда похвасталась дизайнерской курткой в честь Икарди
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK