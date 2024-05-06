IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри

В реванше боксеров будет стоять на кону три пояса.

Международная боксерская федерация (IBF) заберет свой титул в супертяжелом весе у победителя боя между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24) КО).

Организация объявила, что обязательная защита титула IBF в супертяжелом весе против Филипа Хрговича просрочена.

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Федерация заберет пояс, ведь Фьюри и Усик намерены провести реванш. Таким образом, победитель их первого поединка будет лишен титула накануне боя обязательного претендента Филипа Хрговича с Даниэлем Дюбуа 1 июня.

На кону реванша украинца и британца будут стоять только 3 титула, а не звание абсолюта.

Первый бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Ранее была раскрыта дата реванша боксеров.

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