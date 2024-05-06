Российский боксер рассказал о совместном фото с Усиком после вторжения в Украину

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился воспоминаниями о совместном снимке с Александром Усиком.

Фотогравия была сделана в октябре 2022 года перед боем Василия Ломаченко против Девина Хэйни.

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"2022 год - это два года назад... Я, наверное, в последний раз его примерно тогда и видел. Это было, по-моему, в Нью-Йорке. Какой-то боксерский вечер, и там, получается, у боксеров была возможность зайти чай-кофе налить, доступ ко всяким напиткам, пироженкам. Там куча всякого народа.

Я тогда, по-моему, с сыном даже, с Саней, был. И я помню, Саня Усик у него спрашивал что-то, в какие-то машинки они игрались. Наверное, оттуда та фотография, потому что после этого раза уже не получалось Саню где-то увидеть", - сказал Ковалев на подкасте Григория Дрозда.

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу завершения карьеры.

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