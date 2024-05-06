iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"В Украине его не любят": Гвоздик жестко разнес Ломаченко

Украинец объяснил критические высказывание в адрес именитого спортсмена.
Сегодня, 16:36
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о позиции Василия Ломаченко после полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам спортсмена, Ломаченко не любят в Украине, ведь он публично не осудил нападение на страну.

Читай также: Ломаченко: Никогда не забуду ограбление в бою с Хейни

"Если кто-то пытается выставить Ломаченко украинским героем, то скажите им, пусть поговорят с украинскими тренерами и бойцами. Они выскажут вам совершенно противоположное мнение. Вероятно, Top Rank пытается показать все так, будто Ломаченко поддерживает свою страну.

Сегодня у нас есть этот урод (Путин), который убивает и пытается уничтожить мою страну. После начала этой войны произошли еще более серьезные бомбардировки. Люди находятся под завалами. Люди истекают кровью, с оторванными конечностями. Я это не поддерживаю. Из-за этого многие люди его больше не любят", - приводит слова Гвоздика The Sunday Long Read.

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу завершения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хави все же может быть уволен из Барселоны Хави все же может быть уволен из Барселоны
Фьюри назвал человека, благодаря которому не завершил карьеру Фьюри назвал человека, благодаря которому не завершил карьеру
Ван Дейк выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ливерпуле Ван Дейк выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ливерпуле
Бавария представила домашнюю экипировку: Новые формы футбольных команд на следующий сезон Бавария представила домашнюю экипировку: Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров

Последние новости

Европа18:22
Хави все же может быть уволен из Барселоны
Бокс18:10
Фьюри назвал человека, благодаря которому не завершил карьеру
Европа17:50
Ван Дейк выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ливерпуле
Европа17:45
Бавария представила домашнюю экипировку: Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа17:30
Полно шариков: Судаков трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения
Европа17:20
Непоколебим: Тен Хаг ответил на предложение Баварии возглавить команду
НБА17:00
Тренер Далласа подписал продление на фоне интереса со стороны Лейкерс
Европа16:53
Тренер Жироны оценил шансы на уход Довбика и Цыганкова
Украина16:44
Днепр-1 с минимальным счетом переиграл Кривбасс
Бокс16:36
"В Украине его не любят": Гвоздик жестко разнес Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK