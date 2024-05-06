"В Украине его не любят": Гвоздик жестко разнес Ломаченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о позиции Василия Ломаченко после полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам спортсмена, Ломаченко не любят в Украине, ведь он публично не осудил нападение на страну.

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"Если кто-то пытается выставить Ломаченко украинским героем, то скажите им, пусть поговорят с украинскими тренерами и бойцами. Они выскажут вам совершенно противоположное мнение. Вероятно, Top Rank пытается показать все так, будто Ломаченко поддерживает свою страну.

Сегодня у нас есть этот урод (Путин), который убивает и пытается уничтожить мою страну. После начала этой войны произошли еще более серьезные бомбардировки. Люди находятся под завалами. Люди истекают кровью, с оторванными конечностями. Я это не поддерживаю. Из-за этого многие люди его больше не любят", - приводит слова Гвоздика The Sunday Long Read.

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу завершения карьеры.

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