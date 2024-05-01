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Ломаченко: Никогда не забуду ограбление в бою с Хейни

Спортсмен с украинским паспортом проиграл в титульном поединке.
Сегодня, 12:50
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) поделился воспоминаниями о поединке за абсолютное чемпионство в легком весе против Девина Хэйни (31-1, 15 KO).

По словам представителя Украины, он категорически не согласен с судьями, но сейчас это уже не изменить.

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"Я никогда не забуду это ограбление в боксе. Я не понимаю. Как это? Ты можешь быть лучшим, но судьи с тобой не соглашаются. Но это уже другая история. Сейчас это уже просто история, моя история.

После боя я сказал, что буду спать очень-очень хорошо, потому что я понимаю, я знаю, что выиграл этот поединок".

Отметим, в мае прошлого года Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей в Лас-Вегасе (115-113, 116-112, 115-113).

Ранее Василий дал громкое обещание перед боем с Камбосом.

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