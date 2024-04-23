Ломаченко дал громкое обещание перед боем с Камбососом

Украинец полностью уверен в себе.

Украинский боксер Василий Ломаченко дал смелый прогноз на бой с Джорджем Камбососом.

Напомним, 12 мая украинец сойдется в ринге с австралийцем за за вакантный титул IBF в легком весе. Ломаченко настроен решительно.

"В Украине есть только один чемпион мира - Усик. 12 мая у нас их станет двое", - приводит слова украинского боксера toprank.

Ранее также Шакур Стивенсон обїяснил, чего не хватило Ломаченко для успешной карьеры.

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