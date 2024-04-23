"Стал бы адом для многих": Стивенсон объяснил, чего не хватило Ломаченко для более успешной карьеры
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о бывшем обладателе поясов Василии Ломаченко.
По словам американца, спортсмен из Украины был бы гораздо успешным, если бы имел внушительные габариты.
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"Безусловно, легендарный боец. Если бы он был больше, то стал бы адом для многих людей, но вопрос только в том, подерется ли он со мной, прежде чем завершит карьеру", - написал Стивенсон на своей странице в Х.
Legendary fighter for sure.. If he was bigger he would hell for a lot of people but only thing is will he fight me before he retire Evan? 👀 https://t.co/wXsezwCHPG— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) April 23, 2024
Свой следующий бой Ломаченко проведет против Джорджа Камбососа. Ранее австралиец объяснил, почему победит Ломаченко.
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