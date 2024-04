"Стал бы адом для многих": Стивенсон объяснил, чего не хватило Ломаченко для более успешной карьеры

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о бывшем обладателе поясов Василии Ломаченко.

По словам американца, спортсмен из Украины был бы гораздо успешным, если бы имел внушительные габариты.

"Безусловно, легендарный боец. Если бы он был больше, то стал бы адом для многих людей, но вопрос только в том, подерется ли он со мной, прежде чем завершит карьеру", - написал Стивенсон на своей странице в Х.

Legendary fighter for sure.. If he was bigger he would hell for a lot of people but only thing is will he fight me before he retire Evan? 👀 https://t.co/wXsezwCHPG