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"Стал бы адом для многих": Стивенсон объяснил, чего не хватило Ломаченко для более успешной карьеры

Американец вновь заговорил о бое с боксером, у которого есть украинский паспорт.
Сегодня, 09:16
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о бывшем обладателе поясов Василии Ломаченко.

По словам американца, спортсмен из Украины был бы гораздо успешным, если бы имел внушительные габариты.

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"Безусловно, легендарный боец. Если бы он был больше, то стал бы адом для многих людей, но вопрос только в том, подерется ли он со мной, прежде чем завершит карьеру", - написал Стивенсон на своей странице в Х.

Свой следующий бой Ломаченко проведет против Джорджа Камбососа. Ранее австралиец объяснил, почему победит Ломаченко.

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