"У меня замечательный российский тренер": Камбосос объяснил, почему победит Ломаченко

Австралиец не сомневается в своей победе.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос поделился ожиданиями от поединка против Василия Ломаченко.

По словам австралийца, он победит спортсмена с украинским паспортом благодаря своему тренеру, который является гражданином россии.

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"У Ломаченко высокий IQ, он великолепно стоит на ногах, но ему также нравится идти вперед. Все еж чувствую, что то, что я принесу, артиллерия, которая у меня есть и та, которую добавил в свою игру, приведет к победе.

У меня очень хороший российский тренер. Мы пригласили его и работаем вместе примерно восемь или девять месяцев. Итак, мы прогрессировали, добавили много чего нового в нашу игру", - приводит слова Камбососа Boxing News 24/7.

Поединок Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Ломаченко напророчили проблемы в поединке с Камбососом.

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