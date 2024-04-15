"Болею за Камбососа, а не за этого плаксу": Отец Хэйни резко высказался о бое Ломаченко

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, поделился мнением о бое за вакантный титул IBF в легком дивизионе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

По его словам, в будущем противостоянии бывших соперников его сына он несомненно будет поддерживать австралийского боксера.

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"Конечно же, мне нравится Камбосос и его семья. Мне нравится он, мне нравятся австралийские фанаты. Так что я однозначно болею за Джорджа, а не за этого плаксу Ломаченко", - сказал Хэйни-старший в комментарии FightHype.com.

Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Камбосос откровенно признался, что для него значит бой с Ломаченко.

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