Камбосос откровенно признался, что для него значит бой с Ломаченко

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос поделился ожиданиями от поединка с Василием Ломаченко.

По словам австралийца, победа позволит ему претендовать на другие пояса.

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"Победа снова сделает меня королем легковесов. Я был на этом месте не так давно. Девин Хэйни был последним абсолютным чемпионом, но он освободил титулы, так что мы возвращаемся к истории, где я один последних легковесов, которые были королями.

Победа над Ломаченко вернет меня в это положение. Она вернет меня туда, где я хочу быть, где я мотивирован находиться. Мне 30 лет. Мой путь продолжается, у меня есть возможности подраться в более крупных боях с парнями вроде Джервонты Дэвиса и Шакура Стивенсона. Большие поединки - это то, чего я хочу. Если я не пройду Ломаченко, то такой возможности у меня больше не будет. Я знаю, чем рискую. Я понимаю, что стоит на кону в этом бою, но это мотивирует меня еще больше", - сказал Камбосос в интервью Sky Sports.

Поединок Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Джордж оценил стиль Ломаченко, сделав интересное признание.

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