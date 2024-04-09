"Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос заявил, что сможет победить Василия Ломаченко.

По словам австралийца, он готов ко всему, что ему предложит Василий.

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"Я знаю, что он покажет. Знаете, я сидел и изучал этого парня с детства. Я наблюдал за Ломаченко.

Когда я перешел в профессионалы, и, безусловно, еще в любительские времена я наблюдал за ним, он был доминирующим любителем. Когда ты сидишь и смотришь за этими парнями, ты понимаешь, что тебе необходимо сделать", - сказал Камбосос в интервью Sky Sports.

Поединок Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Напоминм, Камбосос дерзко наехал на Ломаченко.

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