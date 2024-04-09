iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я снесу ему голову": Камбосос дерзко наехал на Ломаченко

Австралиец оценил манеру поведения спортсмена из Украины.
Сегодня, 12:55
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался о поединке против Василия Ломаченко.

По словам австралийца, он рассчитывает победить спортсмена с украинским паспортом.

Читай также: Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой

"Этот парень - бывший первый номер pound-for-pound в мире, чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский золотой призер. Так что мы полностью осознаем его регалии, конечно же, мы уважаем его за то, чего он добился. За пределами бокса Ломаченко очень хорошая личность для спорта. Но мы также уважаем то, что мы способны сделать. Стили делают бои. Мы оба покажем экшен, это будет кое-что особенное. Я искренне верю, что этот бой запомнится.

Как человек, личность, боец ты не можешь недооценивать этого парня. Но при всем уважении 12 мая это уважение улетучится, и я выйду, чтобы снести ему голову. Я уверен, что он выйдет и сделает то же самое со мной", - сказал Камбосос в интервью для Sky Sports.

Поединок Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Напомним, промоутер не смог определить фаворита боя Ломаченко - Камбосос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко "Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко
Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча
"Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол "Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол
Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс14:56
"Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко
Украина14:55
Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча
Бокс14:31
"Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол
Европа14:10
Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ
Биатлон14:09
Прима и Билосюк отсутсвуют: объявлен состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон
Бокс13:44
"Не самый быстрый боксер": наследник Фьюри дал совет Тайсону перед боем с Усиком
Европа13:35
Чеферин - о неотстранении белоруси: Ни один политик не будет указывать нам, что делать
Бокс13:20
Камбосос объяснил, почему Ломаченко проиграл Хэйни
Формула 112:59
ФИА изменила планы по внедрению активной аэродинамики в Формулу-1
Бокс12:55
"Я снесу ему голову": Камбосос дерзко наехал на Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK