"Я снесу ему голову": Камбосос дерзко наехал на Ломаченко

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался о поединке против Василия Ломаченко.

По словам австралийца, он рассчитывает победить спортсмена с украинским паспортом.

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"Этот парень - бывший первый номер pound-for-pound в мире, чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский золотой призер. Так что мы полностью осознаем его регалии, конечно же, мы уважаем его за то, чего он добился. За пределами бокса Ломаченко очень хорошая личность для спорта. Но мы также уважаем то, что мы способны сделать. Стили делают бои. Мы оба покажем экшен, это будет кое-что особенное. Я искренне верю, что этот бой запомнится.

Как человек, личность, боец ты не можешь недооценивать этого парня. Но при всем уважении 12 мая это уважение улетучится, и я выйду, чтобы снести ему голову. Я уверен, что он выйдет и сделает то же самое со мной", - сказал Камбосос в интервью для Sky Sports.

Поединок Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Напомним, промоутер не смог определить фаворита боя Ломаченко - Камбосос.

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