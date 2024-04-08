"Очень конкурентный": Промоутер не смог определить фаворита боя Ломаченко - Камбосос

Промоутер Боб Арум высказался по поводу предстоящего боя между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе.

Глава компании Top Rank считает, что поединок должен стать захватывающим и невероятно близким.

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"Я с нетерпением жду, когда посещу Перт и посмотрю этот поединок. Я думаю, что это будет очень конкурентный бой, потому что Ломаченко уже в возрасте. Он дрался много лет, у него почти 40 боев в любителях, и это сказывается на тебе.

Камбосос - активный и сравнительно молодой боец. Я ожидаю, что это будет великолепная битва", - сказал Арум в комментарии BoxNation.

Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Камбосос оценил бой с Ломаченко.

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