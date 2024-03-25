"Два воина - один бой": Камбосос оценил бой с Ломаченко
Австралиец рассказал о своем настрое на титульный поединок.
Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос прокомментировал предстоящий бой с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко.
Австралиец написал пост, в котором отметил важность поединка.
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"7 недель. Еще один решающий момент. Все, что имеет значение. История, наследие, победа. Два воина – одно сражение".
Бой Камбосос - Ломаченко пройдет 12 мая в Австралии.
Ранее сообщалось, что Джорджу помогает готовиться россиянин, который поддерживает войну в Украине.
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