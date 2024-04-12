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"Тяжелая битва": Ломаченко напророчили проблемы в поединке с Камбососом

Промоутер Боб Арум считает австралийца серьезным оппонентом.
Сегодня, 10:59
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Промоутер Боб Арум поделился мыслями о бое между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе.

По словам главы компании Top Rank, австралийский боксер должен стать серьезной оппозицией своему сопернику.

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"Джордж Камбосос - живой пес в бою. Он очень хороший боец. Парень всегда в хорошей форме. Это будет тяжелая битва, и еще посмотрим, кто выйдет победителем.

Мне нравится, что Лома был частью Top Rank, у меня большая привязанность к этому бойцу. Он потрясающий парень, у него отличная семья, отличный отец и у него есть все, что вы хотите от бойца, но его ждет тяжелый бой с Камбососом.

Джордж не мог справиться с Девином Хэйни, но он победил Теофимо Лопеса. Теперь Джордж снова дерется в Австралии. Так что нас ждет очень интересный бой", - цитирует Арума Boxing News 24/7.

Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Камбосос откровенно признался, что для него значит бой с Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Джордж Камбосос

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