Хет-трик Кейна позволил Баварии обыграть Аугсбург
В пятницу, 22 ноября, Бавария принимала дома Аугсбург в рамках 11-го тура Бундеслиги.
С первых же минут хозяева прижали соперника к его воротам, однако мяч упорно не шел в створ. Первый по-настоящему опасный момент удалось создать лишь на 28-й минуте, но кипер парировал удар Мусиалы в дальний угол.
Матч развивался в том же направлении целый час, пока защитник Аугсбурга не привез пенальти за игру рукой. Кейн уверенно открыл счет с 11-ти метров. Под самый занавес матча гости снова привезли пенальти в свои ворота и красную карточку, а Кейн оформил дубль.
Однако и это был не конец, за пару мгновений до финального свистка английский бомбардир успел оформить хет-трик и поставить точку в матче.
Статистика матча Бавария - Аугсбург 11-го тура Бундеслиги
Бавария - Аугсбург 3:0
Голы: Кейн, (пенальти), 63, (пенальти), 90+3, 90+5
xG: 3.77 - 0,10
Удары: 33 - 2
Удары в створ ворот: 14 - 1
Владение мячом: 79% - 21%
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