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Талантливый нападающий готов сменить клуб уже в январе

Эван Фергюсон проиграл конкуренцию в Брайтоне.
Сегодня, 20:40
Эван Фергюсон / Getty Images
Эван Фергюсон / Getty Images

Нападающий Брайтона Эван Фергюсон хочет сменить клуб, пишет Football Insider.

Напомним, что 20-летний ирландец в последние годы постоянно оказывался под пристальным вниманием грандов, однако высокий ценник так и не позволил свершится трансферу.

В текущем сезоне Фергюсон и вовсе плотно присел на лавку, у форварда всего 8 выходов на поле и один гол. 

А учитывая, отличную форму Уэлбека и Педро, а также появление Рюттера перспективы ирландца в Брайтона стали совсем призрачными.

20-летний форвард хочет найти себе новый клуб уже в январе, возможно, он все еще находится в шорт-листе Челси. Однако о конкретном интересе к Фергюсону пока неизвестно.

Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Байера выбыл с тяжелой травмой.

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