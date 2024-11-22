Талантливый нападающий готов сменить клуб уже в январе

Нападающий Брайтона Эван Фергюсон хочет сменить клуб, пишет Football Insider.

Напомним, что 20-летний ирландец в последние годы постоянно оказывался под пристальным вниманием грандов, однако высокий ценник так и не позволил свершится трансферу.

В текущем сезоне Фергюсон и вовсе плотно присел на лавку, у форварда всего 8 выходов на поле и один гол.

А учитывая, отличную форму Уэлбека и Педро, а также появление Рюттера перспективы ирландца в Брайтона стали совсем призрачными.

20-летний форвард хочет найти себе новый клуб уже в январе, возможно, он все еще находится в шорт-листе Челси. Однако о конкретном интересе к Фергюсону пока неизвестно.

Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Байера выбыл с тяжелой травмой.

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