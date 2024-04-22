Промоутер Усика рассказал, кто заменит Фьюри, если тот снимется с боя

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке своего клиента с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, Филип Хргович заменит Фьюри, если тот опять откажется от поединка.

Читай также: "Получил обратный билет на Олимп": промоутер Усика оценил шансы Уайлдера в бою с Чжилеем

"Обязательный претендент на титул IBF Филип Хргович будет заменой, если Фьюри снова снимется с боя. Он готовится к поединку против Даниэля Дюбуа 1 июня, но вместо этого ему нужно быть готовым заменить 18 мая Фьюри, какими бы ни были причины. В противном случае Тайсон потеряет титул.

Это было одним из наших условий. В этой игре главное - стать абсолютным чемпионом мира. Это не про деньги, а про наследие и славу. Тайсон Фьюри утверждает, что его это не волнует, но на своей последней пресс-конференции он говорил: "Вау, титулы IBF, WBO, WBC, WBA, The Ring, абсолютного и линейного чемпиона", хотя о последнем я никогда не слышал", - сказал Красюк сайту Boxing Scene.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Гвоздик рассказал, что нужно делать украинцу, если британец снимется с боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!