Гвоздик рассказал, что нужно делать Усику, если Фьюри снимется с боя

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что если Тайсон Фьюри еще раз сорвет бой с Александром Усиком, то украинцу нужно выйти в ринг с другим.

По словам украинца, он верит, что поединок состоится, однако Усик должен быть готов к другому повороту события.

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"Я не хочу ничего выдумывать. Я просто надеюсь, что этот бой в итоге состоится и опять никуда не сорвется. Я думаю, что промариновали они его уже точно достаточно. Если это было сделано с этой целью, то уже вот хватит, чтобы не пересолить. Вот именно сейчас он уже, мне кажется, должен состояться, если причина в этом.

А если Фьюри это делает по причине того, что он чувствует, что он не готов, ну, значит, тогда пускай действительно, как говорит Усик, оставляет титул, и Саня побоксирует с каким-нибудь Хрговичем или Паркером. Как-то так", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее австралийский боксер признался, удалось ли ему уложить Фьюри в спарринге.

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