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"Залез ему в голову": Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Александр отметил поведение британца перед боем с украинцем.
Сегодня, 09:31
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам украинца, фаворитом исторического боя является его соотечественник.

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"Александр - фаворит, потому что много каких-то совпадений. Всегда Фьюри вселял какую-то уверенность какой-то непобедимости, какой-то несокрушимости. Это я даже не говорю о том, что человек говорит, что он там произносит, какие слова. А вот именно ты это видишь в его взгляде, в его поведении. Если с тем же Уайлдером, с которым, я считаю, боксировать страшно, потому что он может просто отбить тебе голову в прямом смысле этого слова любым ударом, Фьюри выглядел очень уверенно. Все его какие-то эпатажные выходки все равно как-то вписывались в общую картинку его уверенности. А вот с "Усатым" я такого не вижу. Да, он его оскорбляет, но как-то мне кажется все-таки "Усатый" залез ему в голову".

"Плюс, может быть, именно сила Фьюри в том, что он может боксировать и противостоять сильным, большим и крупным ребятам, как Уайлдер, и другим большим тяжам. А вот если мы вспомним, то у него было много хлопот с тем же Стивом Каннингэмом, который, по сути, маленький, увертливый и все такое. Фьюри даже оказался там в нокдауне с ним. Потом в итоге додавил, конечно, своей грязью, что, я думаю, он будет делать и с Саней.

Я думаю, что истина где-то посредине. Есть момент, что они подбздехиваются где-то в плане того же самого понимания того, что может в этом бою случиться", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание, как отреагирует на поражение от украинца.

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