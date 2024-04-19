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"Вытрет пол": Чисора назвал единственного, кто способен побить Усика и Фьюри

Британского боксера не смущают былые неудачи его выбора.
Сегодня, 13:56
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Представитель супертяжелого веса Дерек Чисора считает, что Энтони Джошуа по силам победить и чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По его мнению, под руководством тренера Бена Дэвисона Эй Джей способен одолеть нынешних лидеров дивизиона, несмотря на уже два поражения от украинца.

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"Я стопроцентно выбираю Джошуа в бою с Фьюри, если его организуют. Он мой друг, и мы ходили в один любительский клуб, но его мощь окажется Фьюри не по зубам. К этому поединку Джошуа приберег очень много ярости. Не забывайте, что Бен Дэвисон очень хорошо знает Тайсона Фьюри, поэтому я думаю, что Эй Джей победит.

Под руководством Дэвисона Эй Джей вытрет Усиком пол. Я не думаю, что бой продлится шесть раундов. В бою против Отто Валлина Джошуа выбросил пару джебов, а все остальные удары были силовыми, и он чередовал их между головой и корпусом", - цитирует Чисору DAZN.

Ранее промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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