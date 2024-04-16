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Промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа

Красюк оценил желание команды "Цыганского короля" устроить бой двух британцев.
Сегодня, 19:58
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу информации о том, что они могут отказаться от реванша с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, позволив ему сначала провести бой с Энтони Джошуа.

Представитель украинца заявил, что эту тему нет смысла обсуждать, и выразил уверенность в успехе своего подопечного.

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"Это не тема для обсуждения, потому что Тайсон не сможет победить.

Но поражение Фьюри не отменяет возможность проведения поединка между Эй Джеем и "Цыганским королем", поскольку они могут определить, кто из них более сильный неудачник", - приводит слова Красюка World Boxing News.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее менеджер Усика рассказал, как влияет на Александра трешток Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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