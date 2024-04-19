Фьюри сделал неожиданное признание, как отреагирует на поражение от Усика

Британец не исключает, что может проиграть, но не особо беспокоится по этому поводу.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что не изменится в случае победы или поражения в бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британского боксера, любой результат в поединке против украинца особо не повлияет на него и бурных эмоций он испытывать не будет.

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"После завоевания бесспорного титула я не изменюсь и останусь тем же парнем. У меня миллион долларов в банке, замечательная жена, куча прекрасных детей. У меня есть собаки, дорогие автомобили, украшения, одежда. У меня есть слава, состояния, люди вдохновляются мной и многих я спас от самоубийства.

Я написал три книги, работал в WWE, спел с Робби Уильямсом, написал песню Sweet Caroline. Я сделал популярные документальные фильмы для ITV и Netflix. Я являюсь двукратным непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе и на протяжении карьеры завоевал 23 титула.

Если я приду туда, и меня вышибут через две минуты, это будет типа: "Ну ладно. Большое спасибо и спокойной ночи. Да благословит вас Бог. Увидимся в октябре", - сказал Фьюри в комментарии Sky Sports.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что реванш Усик - Фьюри может быть отменен.

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