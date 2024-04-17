"Ждем результата": реванш Усик - Фьюри может быть отменен

Турки Аль аш-Шейх, председатель совета директоров General Entertainment Authority (GEA), намекнул, что победитель боя за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, проведет поединок с Энтони Джошуа.

Функционер опубликовал совместное фото с Энтони, оставив послание: "Ждем результата боя Усик против Фьюри".

We are waiting for the result of Usyk vs Fury pic.twitter.com/y2H4fwntsa — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 16, 2024

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Таким образом, Джошуа, вероятно, может выйти в ринг с победителем боя вместо прописанного в контракте матча-реванша Усик - Фьюри.

Поединок за абсолютное чемпионство состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа.

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