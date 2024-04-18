iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Надеюсь, доведет их до предела": Промоутер Усика оценил кондиции Фьюри перед боем

Представитель украинца прокомментировал то, что британец заметно сбросил вес.
Сегодня, 15:58
Александр Красюк / Getty Images
Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика, высказался о форме обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, который сбросил вес перед предстоящим боем.

Представитель украинца надеется, что тот подойдет к поединку в оптимальных кондициях, чтобы не было отговорок после поражения.

Читай также: "Ждем результата": реванш Усик - Фьюри может быть отменен

"Тайсон приучил нас всех к нехватке физической формы, поэтому теперь потеря им нескольких килограммов заставила нас поверить, что он находится в отличных кондициях.

Кондиции - это главное. Я очень надеюсь, что Фьюри сможет довести их до максимально возможного предела. Мы хотим, чтобы победу Усика не запятнала нехватка подготовки со стороны Тайсона", - приводит слова Красюка World Boxing News.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее определился соперник Усика, если бой с Фьюри вновь сорвется.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

"Прощание с титулом WBC": Промоутер Усика подколол Фьюри за недавнюю пресс-конференцию "Прощание с титулом WBC": Промоутер Усика подколол Фьюри за недавнюю пресс-конференцию
Промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа Промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа
УПЛ: определены дата и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 28-го тура УПЛ: определены дата и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 28-го тура
"Станет следующим": Менеджер Уайлдера озвучил главное условие для боя с Джошуа "Станет следующим": Менеджер Уайлдера озвучил главное условие для боя с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина16:58
УПЛ: определены дата и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 28-го тура
Бокс16:37
"Станет следующим": Менеджер Уайлдера озвучил главное условие для боя с Джошуа
Бокс15:58
"Надеюсь, доведет их до предела": Промоутер Усика оценил кондиции Фьюри перед боем
Бокс15:29
"Мне будет легче": Гвоздик отреагировал на появление Бенавидеса на публике в нетрезвом виде
Украина15:20
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Киберспорт14:56
Monte сыграет с paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024
Европа14:50
Руководство Ромы определилось с судьбой Де Росси во главе команды
Теннис14:42
Калинина сыграет с итальянкой на турнире в Руане
Бокс14:26
Тренер Дюбуа назвал условие, при котором Фьюри уничтожит Усика
Евро-202414:01
Стало известно, кто в Украине будет показывать матчи Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK