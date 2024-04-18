"Надеюсь, доведет их до предела": Промоутер Усика оценил кондиции Фьюри перед боем

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика, высказался о форме обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, который сбросил вес перед предстоящим боем.

Представитель украинца надеется, что тот подойдет к поединку в оптимальных кондициях, чтобы не было отговорок после поражения.

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"Тайсон приучил нас всех к нехватке физической формы, поэтому теперь потеря им нескольких килограммов заставила нас поверить, что он находится в отличных кондициях.

Кондиции - это главное. Я очень надеюсь, что Фьюри сможет довести их до максимально возможного предела. Мы хотим, чтобы победу Усика не запятнала нехватка подготовки со стороны Тайсона", - приводит слова Красюка World Boxing News.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее определился соперник Усика, если бой с Фьюри вновь сорвется.

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