Австралийский боксер признался, удалось ли ему уложить Фьюри в спарринге

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джей Опетайя отрицает, что он отправил на настил ринга обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри во время спарринга в тренировочном лагере.

Австралийский боксер резко раскритиковал всех, кто распространяет подобные слухи.

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"Это все чушь. Это все гребаная чушь. Раздражает, что репортеры распространяют абсолютную ложь вместо того, чтобы создавать что-то положительное. Два лучших бойца в двух разных весовых категориях помогают друг другу двигаться дальше. Это хорошо для бокса, а они хотят раскритиковать нас и настроить друг против друга. Это глупо.

Я видел, как люди говорили в интервью: "Произошло то, произошло это". Но они ничего не знают. Это д*рьмо. Все, кто говорит, что случилось то или это, реально врут. Понимаете, что я говорю? Если только тебя действительно там не было, то ты ничего не знаешь. Мне кажется, что это урок для всех. Слухи распространились очень быстро. Для всех это должно стать уроком", - сказал Опетайя в комментарии Seconds Out.

Ранее Фьюри сделал неожиданное признание, как отреагирует на поражение от Усика.

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