iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Получил обратный билет на Олимп": промоутер Усика оценил шансы Уайлдера в бою с Чжилеем

Красюк лестно отозвался про китайского тяжеловеса.
Сегодня, 14:44
Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о шансах Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 КО) в бою с Чжаном Чжилеем (26-2-1, 21 КО).

По словам функционера, американец может вновь заявить о себе, но должен проделать огромную работу.

Читай также: Чисора переживает за Фьюри в бою с Усиком

"Шансы Деонтея Уайлдера на победу не так уж высоки. И даже если ему это удастся, ему все равно нужно занять свое место в очереди к вершине.

Уайлдеру удалось получить обратный билет на Олимп супертяжелого веса, но бой с Чжаном — не простая прогулка в парке, учитывая отсутствие у Деонтея боксерских навыков.

В любом случае, они могут определить, кто сильнее из бойцов проигравших Паркеру", - приводит слова Красюка British Boxing News.

Бой Деонтея с Чжилеем состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее Чисора назвал единственного, кто способен побить Усика и Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ньюкасл определился, с кем из лидеров он готов расстаться Ньюкасл определился, с кем из лидеров он готов расстаться
Суперлига: Днепр обыграл Ровно в первом финальном матче чемпионата Суперлига: Днепр обыграл Ровно в первом финальном матче чемпионата
Топовый полутяж UFC готов подраться за титул на родине чемпиона Топовый полутяж UFC готов подраться за титул на родине чемпиона
Ферстаппен установил очередное достижение и приблизился к рекорду Сенны Ферстаппен установил очередное достижение и приблизился к рекорду Сенны
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров

Последние новости

Европа16:40
Ньюкасл определился, с кем из лидеров он готов расстаться
Украина16:30
Суперлига: Днепр обыграл Ровно в первом финальном матче чемпионата
ММА16:20
Топовый полутяж UFC готов подраться за титул на родине чемпиона
Формула 115:53
Ферстаппен установил очередное достижение и приблизился к рекорду Сенны
Европа15:50
Хави - о матче с Реалом: Самая важная игра сезона
Формула 115:36
Астон Мартин подал протест на результаты квалификации Гран-при Китая
Европа15:19
Экс-тренер Челси может вернуться в АПЛ
Европа15:19
Анчелотти - о критике стиля игры Реала в матче с Сити: Не видел грустных фанатов
Украина14:55
УПЛ: Черноморец - Кривбасс, Ворскла - Колос
Лига Чемпионов14:51
Гвардиола: Ман Сити вылетел из Лиги чемпионов, ни разу не проиграв
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK