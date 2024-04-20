"Получил обратный билет на Олимп": промоутер Усика оценил шансы Уайлдера в бою с Чжилеем

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о шансах Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 КО) в бою с Чжаном Чжилеем (26-2-1, 21 КО).

По словам функционера, американец может вновь заявить о себе, но должен проделать огромную работу.

Читай также: Чисора переживает за Фьюри в бою с Усиком

"Шансы Деонтея Уайлдера на победу не так уж высоки. И даже если ему это удастся, ему все равно нужно занять свое место в очереди к вершине.

Уайлдеру удалось получить обратный билет на Олимп супертяжелого веса, но бой с Чжаном — не простая прогулка в парке, учитывая отсутствие у Деонтея боксерских навыков.

В любом случае, они могут определить, кто сильнее из бойцов проигравших Паркеру", - приводит слова Красюка British Boxing News.

Бой Деонтея с Чжилеем состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее Чисора назвал единственного, кто способен побить Усика и Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!