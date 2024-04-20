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Чисора переживает за Фьюри в бою с Усиком

Британец назвал тактику украинца в поединке.
Сегодня, 13:27
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора заявил, что волнуется за чемпиона WBC Тайсона Фьюри в бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, он опасается, что рассечение "Цыганского короля" повлияет на поединок.

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"Рассечение может сыграть важную роль в бою. Заживет ли эта огромная сечка должным образом? Она может усложнить спарринги, тебе нужно быть осторожным, чтобы сечка снова не открылась. Это затруднительное положение.

Пока Усик все делает правильно, не работает ли Тайсон в своем лагере только на 85 процентов от того, что делал раньше, из-за рассечения? Это знают только приближенные члены его команды. Несомненно, Усик будет целиться в это рассечение.

Я хочу, чтобы британец победил, сто процентов, но если ты делаешь ставку, то должен подумать так: у Фьюри было такое же рассечение в бою с Отто Валлином, и оно откроется снова. Я думаю, что Тайсону придется боксировать с ним на задней ноге. Он может уронить Усика апперкотом", - приводит слова Чисоры British Boxing News.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Гвоздик рассказал, что нужно делать украинцу, если Тайсон снимется с боя.

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