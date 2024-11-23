Блаттер - о ФИФА: Я создал монстра

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал современное состояние организации.

Еще после ЧМ в ЮАР, когда при Блаттере ФИФА заработала первые деньги, функционеру стало очевидно, что дальше будет только хуже.

"Мой предшественник Хавеланж сказал мне после чемпионата мира в ЮАР, на котором ФИФА заработала первые настоящие деньги, что я создал монстра.

Он был прав. Я действительно создал монстра. ФИФА была бедной, когда я начал работать в ней в 1975 году в качестве директора по программам развития. Спонсоры, такие как adidas, не платили денег, а просто дарили мячи и футболки. Первая спонсорская сделка, которая действительно принесла деньги, была с Coca-Cola в 1976 году.

Затем появилось общественное телевидение, которое внезапно разрешило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги. Первым чемпионатом мира, который принес реальные деньги, стал чемпионат мира 2010 года в Южной Африке. Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он оказался в насиженном гнезде, денежная машина работает. Теперь он разгоняет ее все больше и больше. Мы свидетели распродажи футбола", - приводит слова Блаттера Watson.

Ранее также также почетный президент Баварии раскритиковал переполненный календарь.

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