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Скандального бойца признали виновным в изнасиловании

Конор Макгрегор должен своей жертве солидную компенсацию.
Сегодня, 21:24
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Иралндский боец ММА Конор Макгрегор был признан виновным в изнасиловании, сообщает The Guardian.

Сегодня ирландец предстал перед судом в Дублине по обвинению в изнасиловании и избиении женщины в 2018 году.

Потерпевшая Никита Ганд заявила, что была с Макгрегором гостьей на вечеринке в одном из отелей. Там присутствующие употребляли алгоколь и наркотики, а позднее вечером Конор увел ее в спальню и изнасиловал.

Судебное заседание, длившееся шесть часов, признало звезду смешаных единоборств виновным, и обязала выплатить жертве около четверти миллиона долларов компенсации.

После судебного заседания Коно Макгрегор отказался общаться с прессой.

Ранее также менеджер Пола оценил возможность боя с Дюбуа.

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