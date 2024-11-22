Скандального бойца признали виновным в изнасиловании

Иралндский боец ММА Конор Макгрегор был признан виновным в изнасиловании, сообщает The Guardian.

Сегодня ирландец предстал перед судом в Дублине по обвинению в изнасиловании и избиении женщины в 2018 году.

Потерпевшая Никита Ганд заявила, что была с Макгрегором гостьей на вечеринке в одном из отелей. Там присутствующие употребляли алгоколь и наркотики, а позднее вечером Конор увел ее в спальню и изнасиловал.

Судебное заседание, длившееся шесть часов, признало звезду смешаных единоборств виновным, и обязала выплатить жертве около четверти миллиона долларов компенсации.

После судебного заседания Коно Макгрегор отказался общаться с прессой.

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