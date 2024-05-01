"Боец, с которым тебе никогда не будет легко": Ломаченко про бой с Камбососом

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о поединке против Джорджа Камбососа.

По словам спортсмена с украинским паспортом, австралиец очень достойный соперник.

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"Я впервые буду в Австралии. Я никогда не бывал там до этого. Конечно, всегда интересно драться в новой стране. Я претендент на титул IBF.

Камбосос - очень сильный боец. Это боец, с которым тебе никогда не будет легко. Он всегда будет биться. Я на сто процентов знаю, что он никогда не сдается. Это одна из его сильных сторон. Для меня это будет очень интересный бой, потому что его стиль очень хорошо сочетается с моим. Стили делают бои.

Это еще один шанс снова стать чемпионом мира, снова оказаться на вершине. Мне это нравится, ради этого я тренируюсь. 12 мая я выйду на ринг и просто сделаю свою работу, отдам все силы", - сказал Ломаченко.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Василий дал громкое обещание перед боем.

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