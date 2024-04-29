"Победит сильнейший": Ломаченко прибыл в Австралию на бой с Камбососом и сделал первое заявление

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своем ближайшем бою поборется с Джорджем Камбососом за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.

Боксер уже прибыл в Австралию, где состоится поединок, для заключительного этапа подготовки.

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"Конечно же, я взбудоражен этим боем. Я надеюсь, что все будет хорошо, и посмотрим, что произойдет. У нас осталась всего неделя тренировок. Здесь мы проведем последнюю неделю тренировочного лагеря. Так что мы начнем завтра.

Послание моему сопернику? Нет, я не хочу говорить. Это соревнование, и я думаю, что победит сильнейший. Я очень ценю поддержку местных украинцев. Увидимся на арене", - сказал Ломаченко в комментарии FightHype.com.

Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Ломаченко дал громкое обещание перед боем с Камбососом.

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