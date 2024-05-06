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"Моя карьера почти завершилась": Ломаченко сделал откровенное признание

Спортсмен с украинским паспортом отметил влияние возраста на боксерскую жизнь.
Сегодня, 15:38
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко признал, что он вскоре завершит карьеру.

По его словам, ему осталось несколько лет в боксе, а затем он перестанет боксировать на профессиональном уровне.

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"Если вы говорите о возрасте в боксе и весовых категориях, то я соглашусь - я старый. Но если говорить о супертяжелом весе? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начать. Но, конечно же, моя карьера почти завершилась. Вопрос в том, сколько она еще продлится - один, два, три года. Вот и все. Но я думаю, что у меня все еще есть немного мощи.

Сколько именно лет я еще буду драться? Никто не может спрашивать меня об этом, потому что я не знаю. Это сложный вопрос. В этом возрасте каждый бой тяжелый. Сложно восстанавливаться после поединков. Я не знаю, что произойдет с моим телом после боя с Джорджем Камбососом. Поэтому я не могу дать ответ на этот вопрос", - сказал Ломаченко в интервью Fox Sports Australia.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Василий назвал лучшего австралийского боксера.

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