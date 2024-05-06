"Владел четырьмя поясами": Ломаченко назвал лучшего австралийского боксера

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко считает своего следующего соперника Джорджа Камбососа лучшим австралийским боксером.

По словам спортсмена, который владеет украинским паспортом, он уважает австралийца, который достиг много в карьере.

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"Это Джордж Камбосос. Это несложный выбор. Все дело в цифрах, вот и все. Джордж был непобежденным чемпионом мира, владел четырьмя титулами. Он настоящий воин, который всегда пытается победить в своих боях. Это хорошо для бокса. Конечно же, он тоже разбирается в боксе.

У Джорджа очень агрессивный стиль. У него есть мощь. Так что это означает, что его стиль очень хорош для меня. Мне комфортно. У него есть мощь, скорость, он всегда идет вперед. Стили делают бои, и мы усердно готовились", - сказал Ломаченко в интервью Fox Sports Australia.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Василий дал громкое обещание перед боем с Камбососом.

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