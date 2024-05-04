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"Настоящая битва": Камбосос сделал заявление о поединке с Ломаченко

Австралийский боксер озвучил, чего ждет от будущего противостояния.
Сегодня, 11:29
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос высказался о предстоящем бое с экс-обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко.

Австралийский боксер заявил, что ожидает ожесточенного противостояния с соперником.

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"8 дней. Впереди настоящая битва. К войне готов. Вперед", - написал Камбосос в сети X.

Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Ломаченко дал громкое обещание перед боем с Камбососом.

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