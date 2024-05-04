"Настоящая битва": Камбосос сделал заявление о поединке с Ломаченко

Австралийский боксер озвучил, чего ждет от будущего противостояния.

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос высказался о предстоящем бое с экс-обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко.

Австралийский боксер заявил, что ожидает ожесточенного противостояния с соперником.

Читай также: "Боец, с которым тебе никогда не будет легко": Ломаченко про бой с Камбососом

"8 дней. Впереди настоящая битва. К войне готов. Вперед", - написал Камбосос в сети X.

8 days 😤🇬🇷🇦🇺 A true battle ahead! War ready ⚔️ let’s go 🔥 pic.twitter.com/MFxhUZsTcB — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) May 4, 2024

Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Ломаченко дал громкое обещание перед боем с Камбососом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!