"Настоящая битва": Камбосос сделал заявление о поединке с Ломаченко
Австралийский боксер озвучил, чего ждет от будущего противостояния.
Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос высказался о предстоящем бое с экс-обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко.
Австралийский боксер заявил, что ожидает ожесточенного противостояния с соперником.
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"8 дней. Впереди настоящая битва. К войне готов. Вперед", - написал Камбосос в сети X.
8 days 😤🇬🇷🇦🇺 A true battle ahead! War ready ⚔️ let’s go 🔥 pic.twitter.com/MFxhUZsTcB— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) May 4, 2024
Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.
Ранее Ломаченко дал громкое обещание перед боем с Камбососом.
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