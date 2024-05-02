"Собачий поступок": соперник Ломаченко отреагировал на допинг Райана Гарсии

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос прокомментировал новость о положительном допинг-тесте Райана Гарсии.

По словам австралийца, который 12 мая проведет бой против Василия Ломаченко, американец совершил ужасный поступок.

Читай также: "Никогда в жизни": Гарсия отреагировал на скандал с проваленным тестом на допинг

"Сегодня я увидел эту новость о положительном тесте Гарсии. Если это правда… у парня положительный допинг-тест, более трех фунтов перевеса. Он использовал все возможные преимущества. Это все очень плохо выглядит. Просто собачий поступок.

Нам нужно посочувствовать Девину. Он прошел через ад в этом бою. Парень трижды побывал в нокдаунах, но все равно закончил бой на ногах", - приводит слова Камбососа Boxing News 24.

Напомним, в допинг-тестах Гарсии был найден остарин, который считается запрещенным препаратом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!