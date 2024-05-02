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Допинг-тест Райана Гарсии перед боем с Хэйни показал положительный результат

Американец победил благодаря специальным препаратам?
Сегодня, 07:40
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Американский суперлегковес Райан Гарсия показал положительный тест на запрещенные препараты, который проводился Добровольным антидопинговым агенством (VADA) перед боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни.

В организме бойца обнаружили запрещенный препарат Остарин, который используется для лечения мышечной атрофии и остеопороза.

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С 2008 года запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для использования в спорте.

"Срочно: По данным нескольких источников, знакомых с результатами, Райан Гарсия дал положительный результат на запрещенный PED Остарин в тесте VADA, связанный с боем против Хэйни", - написал инсайдер и журналист Дэн Рафаэль в Twitter.

Напомним, Гарсия и Хэйни провели бой 20-го апреля в США. Райан победил Девина решением большинства судей.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес хочет получить бой с Райаном Гарсией.

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