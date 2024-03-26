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Боец UFC из россии попался на употреблении допинга

Асхабов выбыл на два года из-за дисквалификации.
Сегодня, 14:20
Хусейн Асхабов / Getty Images
Хусейн Асхабов / Getty Images

Боец UFC Хусейн Асхабов был пойман на употреблении стероидов, за что получил длительную дисквалификацию.

"CSAD объявляет о дисквалификации Хусейна Асхабова из Грозного на 24 месяца за нарушение антидопинговой политики UFC".

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"В пробе, взятой во внесоревновательный период в Грозном 6 февраля, обнаружены метаболиты метандиенона. Анаболические стероиды находятся в списке запрещенных веществ в UFC", − говорится в заявлении компании.

Напомним, Асхабов провел в рамках UFC всего один поединок, потерпев поражение от Джамалла Эммерса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

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