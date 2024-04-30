Теофимо Лопес хочет получить бой с Райаном Гарсией

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес заявил, что хотел бы встретиться в ринге с Райаном Гарсией.

По словам американского боксера, если потребуется, он готов провести поединок с соотечественником в промежуточном весе.

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"Я уже говорил с Top Rank о том, как я хочу, чтобы это было спланировано. Мы сказали Райану Гарсии и его команде, что мы можем что-то организовать в сентябре или декабре.

Это не обязательно должно состояться в моей весовой категории. Мы можем подраться в промежуточном весе. Так что у нас не должно возникнуть проблем с организацией этого поединка", - сказал Лопес в комментарии Punsh Drunk Boxing.

Ранее Девин Хэйни признался, почему проиграл Райану Гарсии.

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