iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Теофимо Лопес хочет получить бой с Райаном Гарсией

Чемпион рассказал, на какие уступки готов пойти ради поединка.
Сегодня, 13:35
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес заявил, что хотел бы встретиться в ринге с Райаном Гарсией.

По словам американского боксера, если потребуется, он готов провести поединок с соотечественником в промежуточном весе.

Читай также: Райан Гарсия назвал трех бойцов, с которыми он хочет провести следующий бой

"Я уже говорил с Top Rank о том, как я хочу, чтобы это было спланировано. Мы сказали Райану Гарсии и его команде, что мы можем что-то организовать в сентябре или декабре. 

Это не обязательно должно состояться в моей весовой категории. Мы можем подраться в промежуточном весе. Так что у нас не должно возникнуть проблем с организацией этого поединка", - сказал Лопес в комментарии Punsh Drunk Boxing.

Ранее Девин Хэйни признался, почему проиграл Райану Гарсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес Райан Гарсия

Статьи по теме

"Получил то же в ответ": Гарсия рассказал, какого преимущества лишился Хэйни в бою с ним "Получил то же в ответ": Гарсия рассказал, какого преимущества лишился Хэйни в бою с ним
"Нужно провести легкий бой": Хэйни посоветовали не спешить с реваншем против Гарсии "Нужно провести легкий бой": Хэйни посоветовали не спешить с реваншем против Гарсии
Гарсия выразил готовность провести реванш с Дэвисом при одном условии Гарсия выразил готовность провести реванш с Дэвисом при одном условии
Тренер Гарсии выразил сожаление, что не удалось нокаутировать Хэйни Тренер Гарсии выразил сожаление, что не удалось нокаутировать Хэйни
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов17:50
Боруссия или Бавария? Левандовски рассказал, кого хотел бы видеть в финале ЛЧ
Европа17:39
Довбик и Цыганков могут принести чемпионство Реалу уже в эту субботу
Европа17:25
Буффон признался, что хотел бы переиграть финал Евро-2012
Европа17:21
Легенда Баварии - о матче с Реалом: Такие противостояния разжигают страсть
Киберспорт16:57
ESL Pro League Season 19: победы GamerLegion и MOUZ, матч Monte и Furia - Liquid
Украина16:43
Шахтер отправил нападающего в клуб МЛС
Лига Чемпионов16:25
Бавария - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ММА16:10
"Мне очень жаль": Макгрегор поддержал Нганну после смерти сына
Олимпийские виды15:45
МОК снял документальный фильм об украинской гимнастке
Теннис15:21
Назван соперник Украины в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK