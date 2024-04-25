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Райан Гарсия назвал трех бойцов, с которыми он хочет провести следующий бой

Американец хочет получить топовый поединок.
Сегодня, 16:10
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Американский боксер Райан Гарсии высказался о своих планах на будущее.

По словам спортсмена, он хочет подраться с обладателем титулов WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяном Фундорой, бывшим чемпионом WBA в первом полусреднем дивизионе Роландо Ромеро или действующим обладателем этого же пояса Исааком Крусом.

Читай также: Хэйни признался, почему проиграл Райану Гарсии

"Фундора за титул в первом среднем весе, "Ролли" или "Питбуль" "с этим будет трудно устроить бой", - написал Гарсия.

В последнем поединке Райан победил Девина Хэйни решением большинства судей.

Ранее Гарсия признался, кто посоветовал ему не делать вес перед боем с Хэйни.

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