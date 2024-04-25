Райан Гарсия назвал трех бойцов, с которыми он хочет провести следующий бой

Американский боксер Райан Гарсии высказался о своих планах на будущее.

По словам спортсмена, он хочет подраться с обладателем титулов WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяном Фундорой, бывшим чемпионом WBA в первом полусреднем дивизионе Роландо Ромеро или действующим обладателем этого же пояса Исааком Крусом.

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"Фундора за титул в первом среднем весе, "Ролли" или "Питбуль" "с этим будет трудно устроить бой", - написал Гарсия.

Fundora for the 154 title



Rollies



Or pitbull “ this one would be hard to make” — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 24, 2024

В последнем поединке Райан победил Девина Хэйни решением большинства судей.

Ранее Гарсия признался, кто посоветовал ему не делать вес перед боем с Хэйни.

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