Хэйни признался, почему проиграл Райану Гарсии

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни высказался о своем поражени от Райана Гарсии.

По словам американца, он проиграл своему соотечественнику, ведь у того был избыточный вес.

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"Райан, несмотря на все обстоятельства, одержал победу в ту ночь, и это нормально. Я чувствую, что вес сыграл ключевую роль в этом противостоянии.

Мне бы хотелось вернуться назад и дать фанатам честный бой, в рамках согласованного веса", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, перед боем Гарсия не сделал вес, и по этой причине чемпионский пояс остался у Хэйни.

Ранее сообщалось, что Девин покинул топ-10 рейтинга P4P от The Ring.

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