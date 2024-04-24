"Получил то же в ответ": Гарсия рассказал, какого преимущества лишился Хэйни в бою с ним

Победитель выделил один из факторов своего успеха.

Райан Гарсия прокомментировал свою победу над чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хейни.

Американский боксер, проваливший взвешивание перед боем, отметил, что в этом поединке в отличие от других его соотечественнику пришлось столкнуться с более крупным соперником, что стало для него проблемой.

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"Обычно он более крупный парень, обычно он имеет преимущество в весе. Тот, кто всегда запугивал весом, получил то же самое в ответ", - приводит слова Гарсии журналист Майкл Бенсон.

Ранее Райан Гарсия выразил готовность провести реванш с Джервонтой Дэвисом при одном условии.

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