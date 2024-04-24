"Нужно провести легкий бой": Хэйни посоветовали не спешить с реваншем против Гарсии

Тренер Роберт Гарсия считает, что чемпиону мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девину Хэйни не стоит торопиться с реваншем против Райана Гарсии, от которого он потерпел первое в карьере поражение.

По его мнению, американскому боксеру нужно отложить повторный поединок на более поздний срок, сначала провести промежуточный бой и хорошо подготовиться.

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"Хэйни нужно провести подготовительный бой до конца года. Ему не следует брать более серьезное испытание или реванш с Райаном.

Бой-реванш должен состояться летом следующего года, а пока нужно вернуться и провести легкий поединок до конца года. Реванш - это по-прежнему конкурентное противостояние. Для Райана это тоже будет не легкий бой.

Я думаю, что Девин может победить в реванше, но сначала должен пройти хороший тренировочный лагерь с правильными спарринг-партнерами. Также нужно разработать правильный план на поединок и провести бой умно бой", - приводит слова тренера Boxing News 24/7.

Ранее Хэйни заявил о желании получить реванш от Гарсии.

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