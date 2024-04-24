iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Нужно провести легкий бой": Хэйни посоветовали не спешить с реваншем против Гарсии

Известный тренер оценил шансы побежденного чемпиона в повторном поединке.
Сегодня, 13:34
Хэйни уступил Гарсии / Getty Images
Хэйни уступил Гарсии / Getty Images

Тренер Роберт Гарсия считает, что чемпиону мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девину Хэйни не стоит торопиться с реваншем против Райана Гарсии, от которого он потерпел первое в карьере поражение.

По его мнению, американскому боксеру нужно отложить повторный поединок на более поздний срок, сначала провести промежуточный бой и хорошо подготовиться.

Читай также: Отец Хэйни сделал важное заявление о планах сына после первого поражения в карьере

"Хэйни нужно провести подготовительный бой до конца года. Ему не следует брать более серьезное испытание или реванш с Райаном.

Бой-реванш должен состояться летом следующего года, а пока нужно вернуться и провести легкий поединок до конца года. Реванш - это по-прежнему конкурентное противостояние. Для Райана это тоже будет не легкий бой.

Я думаю, что Девин может победить в реванше, но сначала должен пройти хороший тренировочный лагерь с правильными спарринг-партнерами. Также нужно разработать правильный план на поединок и провести бой умно бой", - приводит слова тренера Boxing News 24/7.

Ранее Хэйни заявил о желании получить реванш от Гарсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

Статьи по теме

"Получил то же в ответ": Гарсия рассказал, какого преимущества лишился Хэйни в бою с ним "Получил то же в ответ": Гарсия рассказал, какого преимущества лишился Хэйни в бою с ним
Гарсия выразил готовность провести реванш с Дэвисом при одном условии Гарсия выразил готовность провести реванш с Дэвисом при одном условии
Отец Хэйни сделал важное заявление о планах сына после первого поражения в карьере Отец Хэйни сделал важное заявление о планах сына после первого поражения в карьере
Довбик может перейти в итальянский топ-клуб Довбик может перейти в итальянский топ-клуб
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа15:18
Довбик может перейти в итальянский топ-клуб
Бокс15:05
Деревянченко назвал фаворита боя Альварес - Мунгия
Бокс14:40
"Получил то же в ответ": Гарсия рассказал, какого преимущества лишился Хэйни в бою с ним
Европа14:39
Манчестер Юнайтед активно ищет замену одному из основных защитников
Европа14:09
Футболистки Шахтера и Кривбасса устроили массовую драку после матча женского Чемпионата Украины
Европа13:58
Интер ведет переговоры о продлении контракта с ключевым полузащитником
Бокс13:34
"Нужно провести легкий бой": Хэйни посоветовали не спешить с реваншем против Гарсии
Европа13:32
Барселона потребует космическую сумму от любого клуба, который захочет подписать Ямаля
НБА13:03
Зайон планирует вернуться в игру по ходу плей-офф НБА
13:00
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион и финалист сенсационно вылетели после первого раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK