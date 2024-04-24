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Отец Хэйни сделал важное заявление о планах сына после первого поражения в карьере

Чемпиону потребуется время на восстановление от повреждений, полученных в бою с Гарсией.
Сегодня, 09:28
Девин и Билл Хэйни / Getty Images
Девин и Билл Хэйни / Getty Images

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, рассказал о дальнейших планах боксера после первого поражения в профессиональной карьере, которое он потерпел в бою с Райаном Гарсией.

По его словам, пока его сын сделает перерыв в выступлениях для восстановления.

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"Девин берет перерыв. Мы будем продолжать работать, пока не придет время вернуться.

Мы сделаем объявление, когда будем готовы. Уверен, что это произойдет скоро", - приводит слова Хэйни-старшего Boxing News 24/7.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Хэйни - Гарсия.

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