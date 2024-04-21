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Хэйни - Гарсия: лучшие моменты боя - видео

Американский боксер одержал победу над соотечественником решением большинства судей. Лучшие моменты боя Девин Хэйни - Райан Гарсия.
Сегодня, 13:38
Хэйни - Гарсия: лучшие моменты боя / Getty Images
Хэйни - Гарсия: лучшие моменты боя / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе американец Девин Хэйни (31-1, 15 КО) потерпел первое поражение на профиринге, уступив в поединке с соотечественником Райаном Гарсией (25-1, 20 КО).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 21 апреля, на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

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Гарсия уже в начале поединка сумел потрясти чемпиона, но в дальнейшем Хэйни выровнял положение и перехватил инициативу.

Тем не менее Раяну удалось трижды отправить в нокдаун своего оппонента в седьмом, десятом и одиннадцатом раундах.

В итоге Гарсии присудили победу решением большинства со счетом 112-112, 114-110 и 115-109.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Хэйни - Гарсия:

Ранее сообщалось, что Хэйни сохранит титул WBC, несмотря на поражение от Гарсии.

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