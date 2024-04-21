Хэйни - Гарсия: лучшие моменты боя - видео

Чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе американец Девин Хэйни (31-1, 15 КО) потерпел первое поражение на профиринге, уступив в поединке с соотечественником Райаном Гарсией (25-1, 20 КО).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 21 апреля, на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Читай также: Гарсия шокировал Хэйни, нанеся ему первое поражение в карьере

Гарсия уже в начале поединка сумел потрясти чемпиона, но в дальнейшем Хэйни выровнял положение и перехватил инициативу.

Тем не менее Раяну удалось трижды отправить в нокдаун своего оппонента в седьмом, десятом и одиннадцатом раундах.

В итоге Гарсии присудили победу решением большинства со счетом 112-112, 114-110 и 115-109.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Хэйни - Гарсия:

Ранее сообщалось, что Хэйни сохранит титул WBC, несмотря на поражение от Гарсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!