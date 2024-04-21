Гарсия шокировал Хэйни, нанеся ему первое поражение в карьере

Райан трижды отправлял непобежденного до этого чемпиона в нокдаун.

Чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе американец Девин Хэйни (31-1, 15 КО) потерпел неожиданное поражение в поединке с соотечественником Райаном Гарсией (25-1, 20 КО).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 21 апреля, на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

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Гарсии уже в дебюте поединка удалось потрясти оппонента левым хуком, после чего Хэйни пришлось спасаться в клинче.

Источник: Getty Images

В дальнейшем уже Девин начал перехватывать инициативу и сумел ответить несколькими своими акцентированными ударами, имея преимущество после первой половины боя.

Источник: Getty Images

Тем не менее в седьмом раунде Гарсии впервые в этом противостоянии удалось отправить соперника в нокдаун. В этой же трехминутке Райан был оштрафован за удар после остановки рефери.

В решающих раундах Гарсия смог повторить свои успешные действия, снова уложив Хэйни на настил ринга в десятой и одиннадцатой трехминутках.

Источник: Getty Images

В итоге Гарсия одержал победу решением большинства судей со счетом 112-112, 114-110 и 115-109, а для Хэйни это первое поражение в профессиональной карьере.

Однако Райану не достался чемпионский титул его оппонента, поскольку он провалил взвешивание накануне боя.

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