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Райан Гарсия провалил взвешивание перед боем с Хэйни

Бой состоится, а американец заплатит огромный штраф.
Сегодня, 08:11
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Райан Гарсия не смог уложиться в лимит первого полусреднего веса в преддверии боя против чемпиона WBC Девина Хэйни.

Как сообщил инсайдер Дэн Рафаэль, Гарсия превысил лимит первого полусреднего веса на 1,45 кг. 

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Поединок все равно состоится, но титул и не будет стоять на кону для Гарсии.

Райан согласился выполнить условия пари, который он заключил с Хэйни на заключительной пресс-конференции. Теперь заплатит своем Девину 500 тысяч долларов за каждый фунт перевеса, то есть в общей сложности 1,5 миллиона долларов.

"Райан превысил прописанный в контракте вес. Он почтит рукопожатие, сделанное вчера на финальной пресс-конференции Бой состоится", - сказал представитель промоутерской компании Golden Boy.

Бой Хэйни - Гарсия состоится в ночь с 20-го на 21 апреля в Нью-Йорке.

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